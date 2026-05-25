Inauguran oficina de Venexporta con miras a facilitar la exportación de rubros no petroleros

CARACAS.- El aeropuerto Batalla de Araure es la sede de la primera oficina de la agencia de promoción de exportaciones de Venezuela en el estado Portuguesa, la cual forma parte del despliegue nacional que busca facilitar la venta de productos venezolanos a los mercados internacionales.

«Desde que el producto sale de la planta o del campo hasta que ese producto llegue al destino final (indicamos) todo lo que tiene que hacer; desde la permisología nacional o de logística y permisología en el país destino y esta apertura hemos decidido hacerla en Portuguesa, reconociendo el gran potencial que tiene este estado», explicó Johan Álvarez, ministro de Comercio Exterior.

El plan es impulsado por el ministero de Comercio Exterior con el propósito de consolidar una oferta exportable, competitiva desde la entidad llanera, caracterizada por su alta productividad en rubros agrícolas e industria transformadora.

Unión Radio