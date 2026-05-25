Autoridades determinan que grieta en puente de Las Mercedes no compromete su estabilidad inmediata

CARACAS.- La grieta en el puente que comunica las urbanizaciones El Rosal y Las Mercedes en Caracas no compromete la estabilidad inmediata de la estructura, según la inspección efectuada por entes de seguridad de la alcaldía de Baruta.

Sin embargo, el ministerio de Transporte también llevó a cabo una evaluación.

La mañana de este lunes, funcionarios adscritos a la cartera de Transporte se presentaron en el puente que conecta a los municipios Chacao y Baruta a la altura de la avenida Principal de Las Mercedes, luego que cuerpos de seguridad de Baruta recomendaron una evaluación especializada a la estructura por parte de Ingeniería, y es que en la inspección que estos realizaron determinaron discontinuidad en el concreto y que es una grieta antigua.

Sin embargo, no presenta desplazamiento activo ni desprendimiento, por lo que no compromete la estabildiad inmediata del puente.

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