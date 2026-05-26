Zapatero pide aplazar su declaración por caso Plus Ultra

MADRID.- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que investiga el caso de la aerolínea Plus Ultra aplazar su declaración en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional de España, prevista para el 2 de junio.



Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.



Unos supuestos beneficios que «habrían sido canalizados» hacia el expresidente y «su entorno más próximo» a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.



Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno de España es imputado por la justicia, y sobre él pesan los cargos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, por los que fue citado a declarar el próximo 2 de junio.



El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió el pasado 3 de marzo la competencia sobre esta causa, que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.



EFE

