Afirman que la falta de inversión incide en las fallas eléctricas en Mérida

CARACAS.-El estado Mérida sigue afectado por las fallas del sistema eléctrico. En el municipio Alberto Adriani, el alcalde, Lisandro Segura, denunció que hace falta inversión y que la solución escapa de las competencias municipales.

«En nuestra jurisdicción se han hecho dos inversiones millonarias en materia de electricidad que no han servido para nada, como lo fue la construcción de la termoeléctrica don Luis Zambrano que finalmente no sirvió ni para el sistema eléctrico nacional ni mucho menos para el municipio. Ahora el Parque de Energía Fotovoltaica que también se ha construido cerca de la termoeléctrica. Inicialmente se hablaba de 40 megavatios de generación y ahora se dice que no va a generar ni siquiera 11 megavatios», expresó.

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