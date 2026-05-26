Foro Penal contabiliza 39 excarcelaciones

CARACAS.- La ONG Foro Penal informó que al menos 39 detenidos han sido excarcelados en los últimos días, luego de que las autoridades del se comprometieran la semana pasada a otorgar unas 500 liberaciones a personas que se encuentran en prisión.



«Hasta hoy (…) solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas. Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en un mensaje en X.



Según Foro Penal, en Venezuela hay 429 presos políticos.



El pasado martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 personas, como parte de una nueva tanda de excarcelaciones que se da de forma paralela a las otorgadas a través de la ley de amnistía aprobada en febrero y que ha llegado a beneficiar a más de 8.500 personas, según los datos del Gobierno.



Pero el viernes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguro que en las «próximas horas» se alcanzarían 500 excarcelaciones.



EFE

