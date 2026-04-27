lunes, abril 27, 2026
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Trump sostendrá reunión de seguridad nacional sobre Irán

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CARACAS.- A través de la plataforma X y su red social Truth; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que llevará a cabo una reunión con los principales miembros de su gabinete en materia de seguridad nacional sobre Irán.

La decisión surge tras la cancelación de un viaje de sus enviados a Pakistán para negociar con Irán.

Por los momentos no ha compartido detalles de los temas a tratar en dicha reunión.

Noryelkis González/Unión Radio

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