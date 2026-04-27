Trump sostendrá reunión de seguridad nacional sobre Irán

CARACAS.- A través de la plataforma X y su red social Truth; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que llevará a cabo una reunión con los principales miembros de su gabinete en materia de seguridad nacional sobre Irán.

La decisión surge tras la cancelación de un viaje de sus enviados a Pakistán para negociar con Irán.

Por los momentos no ha compartido detalles de los temas a tratar en dicha reunión.

🇺🇸🇮🇷 President Trump to hold national security meeting on Iran today. — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 27, 2026

Noryelkis González/Unión Radio