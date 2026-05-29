Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con alto mando del Ejército cubano en Guantánamo

CARACAS.- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron «un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa» y abordó temas como «la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base».

EFE