Pacientes de hemodálisis solicitan máquinas nuevas para recibir tratamiento adecuado en Guárico

CARACAS.- Pacientes de hemodiálisis del Seguro Social en San Juan de los Morros estado Guárico solicitan maquinas nuevas para recibir un tratamiento adecuado, aseguran que las actuales cumplieron su ciclo de vida.

Más de 60 pacientes renales en San Juan de los Morros etán afectados con esta situación. Señalaron que las máquinas tienen 18 años y se dañan constantemente.

“Se dañan cuatro, cinco, seis máquinas y quiénes son los afectados? Nosotros, porque nos ponen a hacer tratamientos cruzados, es decir, a mí me meten en la máquina de ella si ella no viene, a él lo meten en la mía y esto es un riesgo para nuestra salud”, detalló Salvadina Díaz, paciente afectada.

Apuntaron que tampoco están recibiendo las cuatro horas de diálisis correspondientes y esto afecta su salud.

“Todo lo que comía lo vomitaba. ¿por qué? porque tengo los volúmenes altos de úrea y creatinina por falta de una buena dálisis. Una diálisis normal son cuatro horas la sesión; todavía aceptamos tres horas y media y aparte de eso nos quieren quitar media hora más. El sector salud no puede hacer eso porque la vida de nosotros depende lamentablemente de esa máquina”, relató José Luis Castillo, paciente renal.

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