Sánchez inicia jornada electoral en misa con su familia y pide un «voto de conciencia»

LIMA.- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que este domingo disputa la segunda vuelta de las elecciones contra la derechista Keiko Fujimori, comenzó el día en misa acompañado por su familia en su localidad natal de Huaral, una población agrícola a unos 90 kilómetros al norte de la capital Lima.



Sánchez llegó a la iglesia acompañado de sus padres, su esposa y sus dos hijas, y al salir de su casa hizo una exhortación a todos los peruanos a ejercer «su compromiso con la democracia y con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático de amor a la patria».



El líder del partido izquierdista Juntos por el Perú, que compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pidió votar «con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia».



«Hoy es un día bendito, un día de esperanza, se celebra la solemnidad del Corpus Christi. Jesucristo presente en el pan y en el vino, y da la coincidencia que en nuestra cosmovisión andina ha celebrado también la fiesta del Qoyllurit’i», dijo Sánchez en referencia a una de las mayores peregrinaciones de la cosmovisión andina al Ausangate, una de las montañas tutelares de Cusco.



El candidato, que compite en representación del encarcelado Castillo, al que ha prometido liberar de su condena por el fallido golpe de Estado de 2022, explicó que escogió iniciar el día en su población natal porque en ese lugar, a donde sus padres emigraron desde la andinas provincias de Ayacucho y Apurímac ,están sus humildes orígenes.



«En esta quinta, el viejo callejón de un solo caño (grifo) donde me ha acogido con mi papá y mamá, y ahora a mi esposa y mis hijas. Esta es mi felicidad y mi riqueza. Acá estoy pleno y vigente con mi familia», señaló.

En esta localidad agrícola ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Lima, Castillo realizará el tradicional desayuno electoral con el que los candidatos acostumbran a iniciar los días de votación, antes de trasladarse a Lima para votar y esperar los resultados.



Sánchez recibirá los sondeos a pie de urna que se difundirán al cierre de los colegios a las 17.00 hora local (22.00 GMT) en Barbadillo, la cárcel reserva exclusivamente para expresidentes donde Castillo cumplen una condena de 11 años y 5 meses de prisión por su fallido golpe de Estado de finales de 2022, y posteriormente está previsto un mitin en el céntrico parque Campo de Marte.



Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

EFE

