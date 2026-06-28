Cruz Roja concentra esfuerzos en salvar vidas en zonas afectadas por terremotos

CARACAS.- El director de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, resaltó este domingo el esfuerzo que está haciendo el organismo, con el apoyo de los enviados de las sedes en otros países en el rescate de personas afectadas por el doble sismo ocurrido el pasado miércoles 24 de junio.

En este sentido, Farías informó sobre el hallazgo de una persona viva en Playa Grande, estado La Guaira, de quien dijo, está respondiendo a los llamados y se están haciendo las labores para salvarla.

«Es un operativo que puede durar bastante tiempo. Lo primero que hay que buscar es que esta persona pueda hidratarse para que pueda resistir las múltiples horas que nos va a llevar este operativo que está siendo liderado por la Cruz Roja Costarricense, con acompañamiento de la mexicana, la colombiana, la venezolana y se han sumado otros rescatistas de España y EEUU», detalló Farías.

Enfatizó en que los equipos de Cruz Roja y de Medialuna Roja de diferentes países están concentrados en rescatar personas con vida.

«Creo que eso es lo que está uniendo a todos los equipos de respuesta que han venido de todas partes del mundo. Somos más de 150 cruzrojistas trabajando en esto», detalló Farías.

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