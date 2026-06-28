Cáritas reitera que donaciones de ropa no son necesarias y se requiere agua y kits de higiene personal

CARACAS.- La organización de ayuda humanitaria de la Iglesia Católica, Cáritas, reiteró este domingo su llamado a la población a colectar agua, alimentos no perecederos y kits de higiene y dejar de lado las donaciones de ropa, con miras a ayudar a los afectados por el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

Janeth Márquez, directora de la organización en Venezuela, aseguró que la misma está desarrollando la primera fase del proceso de ayuda, que tiene que ver con la sensibilización y los centros de acopio, y expresó que la solidaridad del pueblo venezolano ha sido grandísimo ante la situación.

«Lamentablemente ha sido un suceso devastador para varios estados y hemos logrado una Venezuela animada en centros de acopio», expresó Márquez.

Detalló que se cuenta con un gran centro de acopio en la sede de la Conferencia Episcopal, donde, segura, han llegado 300 gandolas en tres días para poder solventar la problemática.

Añadió que se han enviado 100 camiones a zonas del estado Vargas, 10 al estado Carabobo, y otras también Falcón y Caracas, aunque se están enfocando en Vargas.

«Estamos pidiendo agua, alimentos no perecederos, kits de higiene. Lo que no podemos seguir recibiendo, es el tema de la ropa, eso nos está colapsando, ropa no podemos recibir más porque al final no es lo que necesitan inmediatamente y colapsa los depósitos», insistió Márquez.

En cambio, resaltó que hay cosas que se requieren permanententemente: «Tenemos agua, pero en dos días ya no tendremos, alimentos no perecederos tenemos, pero para una semana; (hace falta) papel toalett, pañales, toallas sanitarias; tenemos que empezar a recibir kits de higiene, champú, jabón, pasta de dientes, resolver esos temas».

Señaló que hay mucha gente que está en la calle, personas que le están diciendo que en su edificio ya no pueden vivir y a medida que están pasando los días se empieza a ver más gente en plazas.

«Todos los días hay una nueva necesidad y más gente con necesidad. Estamos haciendo un llamado a la unidad a trabajar juntos. Es un suceso que nos está llamando a responder unidos. A cada quien le toca un granito de arena, una misión diferente», apuntó.

Unión Radio