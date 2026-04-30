¿Qué pasa con el aumento salarial?

CARACAS.- El director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), León Arismendi, indicó que para conocer cuál será el monto del nuevo salario mínimo que será anunciado por el Ejecutivo nacional, a su juicio debería informar la referencia de la canasta alimentaria y básica para tener una noción, debido a que actualmente solo hay datos que se referencian a través de instituciones privadas que manejan el tema.

«Para conocer, para que los actores puedan opinar sobre cual debería ser el costo del ajuste es necesario que el Ejecutivo nacional proporcione una cantidad de información que hasta ahora no ha proporcionado. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la canasta alimentaria?, eso es un asunto que debe tener atribuciones el Instituto Nacional de Estadística», detalló.

A vísperas del anuncio, Arismendi aseguró que no conocer datos sobre la referencia por parte del Estado causa una limitación para tasar un monto.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, el abogado reafirmó que no se sabe el valor exacto ni de la canasta básica ni la canasta alimentaria. Aunado a ello, resaltó que tampoco hay datos sobre cuánto son los ingesos actuales que recibe el país «entonces hay que hacer adivinanzas de cómo está el presupuesto, el gasto fiscal».

Arismendi puntualizó que en base al conocimiento de la nómina pública con la cantidad de los jubilados, serviría como una base para fijar el valor del nuevo salario, pero «lo que tenemos de referencia es la enorme necesidad de salarios» y bonificaciones que «definitivamente ha ido disminuyendo en el marco de las relaciones laborales porque si no hay salarios no hay beneficios laborales».

Unión Radio