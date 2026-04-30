Pisella apuesta por un aumento gradual porque los sueldos «se pagan en función a una realidad» del país

CARACAS.-El empresario y expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, afirmó este jueves que las expectativas sobre el aumento previsto para este 1 de mayo son «altísimas» y enfatizó que los sueldos «se pagan en función a una realidad» del país y que a su juicio, los ajustes se deben «dar gradualmente» porque «hoy esos recursos no están acá en Venezuela».

El empresario industrial sostuvo que es necesario «corregir a como de lugar» el problema de la inflación, porque es la causante del «deterioro» del poder adquisitivo del venezolano y genera el déficit fiscal.

«Si van a venir aumentos y tienen que darse sobre la base y sustentarlos en la base del tiempo. Por qué no pensamos en que no solo es el 1 de mayo sino el 1 de junio, el 1 de agosto y el 1 de septiembre y que se vayan dando en la misma proporción que se vayan realizando esas mismas expectativas que acabo de mencionar», dijo.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio reiteró que es necesario discutir sobre una nueva Ley del Trabajo en la que el «trabajador se sienta identificado y el patrono también» porque «así como está no están conforme ni los trabajadores ni los patrones».

Sostuvo que «hasta que no corrijamos este problema de la ley» se podría mantener las bonificaciones. «Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con ello, pero bueno vamos a sentarnos y lo modificamos, pero mientras tanto hay que cubrirlo», añadió.

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Pisella considera que los empresarios tienen una «deuda» con los trabajadores porque «durante mucho tiempo no los hemos remunerados como se lo merecen y en función a la experiencia que tienen». «Eso hay que corregirlo, pero necesitamos producir en el país, también hacernos mejor, hacernos competitivos y avanzar», agregó.

El empresario destacó que es importante no confundir que con la firma de contratos con empresas trasnacionales con que «ya la plata está acá».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio