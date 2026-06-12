Trump anuncia la muerte del ‘Niño Guerrero’

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la muerte del conocido como «Niño Guerrero», Héctor Guerrero Flores, considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington.

Por su parte, el secretario de guerra, Pete Hegseth, dijo que la muerte del delincuente ocurrió en un operativo llevado a cabo con la colaboración de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

«A principios de esta semana, el @DeptofWar —en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas— llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo de Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. El fundador y líder de TdA, Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero», fue confirmado muerto durante el ataque».

La operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de llevar la lucha a los narco-terroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio. Continuaremos trabajando estrechamente con socios de seguridad, como Venezuela —y países en la Coalición Contra Carteles de las Américas (A3C)— para llevar la lucha a nuestros enemigos, dijo en su cuenta en X.

EFE/Unión Radio