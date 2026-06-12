Trinidad y Tobago inicia investigación urgente del derrame de crudo denunciado por Caracas

PUERTO ESPAÑA.- El Gobierno de Trinidad y Tobago inició este viernes una investigación urgente sobre un supuesto incidente de contaminación marina, luego de que Venezuela denunciara que un segundo derrame de hidrocarburos, originado en el país vecino, ha llegado a sus aguas territoriales.

El ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal, informó que su departamento, junto con Heritage Petroleum y la Guardia Aérea de Trinidad y Tobago, se han movilizado para determinar el origen y la naturaleza de la sustancia observada frente a la costa suroeste del país.

«Estamos coordinando una acción conjunta para esclarecer los hechos. Hemos desplegado embarcaciones y drones para realizar labores de reconocimiento, hemos recibido un informe de nuestros homólogos venezolanos y estamos investigando con urgencia», declaró Moonilal.

Señaló que una de las principales preocupaciones de las autoridades es determinar si la sustancia es efectivamente petróleo y, de confirmarse, si las corrientes oceánicas podrían transportarlo a aguas venezolanas.

EFE