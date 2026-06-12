viernes, junio 12, 2026
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Gobierno confirma muerte del ‘Niño Guerrero» en operación conjunta con EEUU en Bolívar

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Niño Guerrero
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CARACAS.-El gobierno venezolano confirmó la noche de este viernes la muerte del líder del banda Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ durante un operación conjunta con Estados Unidos llevada a cabo en el sureste del estado Bolívar.

En un comunicado, el Ejecutivo nacional informó que fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona.

«La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países», señaló.

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