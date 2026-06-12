Delcy Rodríguez sostuvo reunión de balance de la agenda energética bilateral Venezuela-EEUU

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión de balance de la agenda energética bilateral con una delegación oficial del gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

El encuentro contó con la presencia de Toby Deen, asesor principal de Políticas del Consejo de Dominio Energético de los EEUU, y Andrew Rapp, subsecretario interino del Departamento de Energía estadounidense, acompañados por el encargado de negocios en el país, John Barrett.

Por parte del Ejecutivo Nacional, participa el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez; y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Durante el encuentro, las autoridades abordan temas centrales relacionados con el sector energético.

Prensa Presidencial/Unión Radio