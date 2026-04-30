Departamento del Transporte de EEUU celebra restablecimiento de vuelos comerciales con Venezuela

CARACAS.- El subsecretario del Departamento de Transporte de EEUU para Asuntos sobre Políticas, Ryan McCormack, se reunió este jueves con los directivos de American Airlines, el embajador de Venezuela en el país, Félix Plasencia, las autoridades de Miami-Dade y representantes del Departamento de Estado de la nación norteamericana para celebrar la salida del primer vuelo comercial rumbo a Venezuela después de siete años.

Así fue informado a través de un comunicado de prensa oficial, en el que se explicó que los vuelos directos entre ambos países con la mencionada aerolínea tendrán una frecuencia diaria a partir de este momento.

“Hoy no se trata simplemente de un vuelo más, sino de un hito fundamental para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abrir nuevas oportunidades económicas en ambos países”, afirmó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy.

McCormack, entretanto, resaltó que “este vuelo contribuirá directamente a la recuperación económica de Venezuela. El Departamento de Transporte de Estados Unidos espera seguir colaborando con nuestros homólogos venezolanos para aprovechar esta sólida base y abrir nuevas oportunidades”.

La comunicación también destaca que otras aerolíneas estadounidenses han mostrado interés en reanudar sus vuelos a Caracas y a otros destinos de Venezuela, por lo que el Departamento de Transporte de EEUU evaluará cada una de las solicitudes para brindar nueva información sobre la oferta de los vuelos en los próximos meses.

Unión Radio