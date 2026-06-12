Coloquio ‘Patria es América’ albergará 200 ponencias para analizar el Congreso de Panamá

CARACAS.- El historiador e investigador del Centro Nacional de Historia y del Centro de Estudios Simón Bolívar, Javier Escala, destacó que el Coloquio Internacional ‘Patria es América’ que se celebrará en Caracas del 19 al 22 de junio contará con alrededor de 200 ponencias.

«Va a ser un coloquio donde se va a debatir la importancia, la vigencia, la significación, el impacto que ha tenido el Congreso de Panamá que fue el primer intento de unidad latinoamericana. El primer intento que se hace después de las independencias, de consolidar un bloque de unidad para proteger la independencia, la soberanía que fue bastante costosa para los países».

En el programa Al Instante con Esther Quiaro de Unión Radio , Escala añadió que el coloquio que se realizará en la Escuela Venezolana de Planificación (EVP) y contará con la presencia de representantes tanto de Venezuela, como también de Cuba, México, Panamá, Francia, Puerto Rico, España, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú.

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