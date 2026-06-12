¿Transmisiones del Mundial en restaurantes? Canares detalla las claves para evitar sanciones

CARACAS.- Los restaurantes del país tienen luz verde para transmitir los encuentros de la Copa Mundial 2026, siempre que mantengan un perfil neutral en su publicidad. Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares), explicó que aunque la proyección de los partidos es libre, los establecimientos deben evitar el uso de nombres o marcas registradas por la FIFA en sus promociones para eludir restricciones legales.

«Lo que no se puede decir es ‘venga a ver el Mundial FIFA México 26, pero sí, sí se pueden transmitir. Se pueden invitar (a las personas a asistir al restaurante), lo que no puedes pronunciar es ‘ven a ver la Copa del Mundo, FIFA 2026’ esas son las partes que son restrictivas».

Sin embargo, Puerta detalló que se pueden convocar a las personas con propagandas con toque neutral, es decir, sin involucrar nada referente a la FIFA o al magno evento.

El motivo se da ya que la FIFA busca evitar el aprovechamiento por parte de las cadenas en las que generen lucros a través de propagandas.

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Aun así, Puerta no calificó de lógica ni de ilógica esta medida, puesto que «estos son negocios y lo son a una escala que no estamos acostumbrados a ver. Son marcas que pagan una millonada por ser los sponsor oficiales y creo que tienen sus restricciones».

En este sentido, dijo que muchas de las sorpresas por parte de los restaurantes se deben a que la medida fue puesta el propio día que se inició el Mundial y pensaron que la inversión hecha se perdería al no poder contar con los juegos en su horario de atención.

«Sí se puede. Lo único es que hay que tener cuidado con algunas cosas, como ellos lo mencionan palabras, los logos, todo ese tipo de cosas son las que no podemos tener dentro del restaurante».

Carlos Padilla/Unión Radio