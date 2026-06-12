La Guaira inició mesas de trabajo de reestructuración y reingeniería del gobierno nacional

CARACAS.- Siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se iniciaron las mesas de trabajo de la comisión presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno nacional capítulo La Guaira.

Esta comisión presidida por el ministro, Héctor Rodríguez, busca elevar propuestas al Ejecutivo Nacional, a través de la consulta y el debate público, que permitan la transformación institucional y el camino a la construcción de un Estado más eficiente.

En La Guaira, la actividad comenzó con una plenaria para explicar los principios generales y las líneas estratégicas encabezada por Marcos Meléndez, integrante de la comisión capítulo La Guaira, que dirige el gobernador José Alejandro Terán.

Terán instruyó la conformación de cuatro mesas de trabajo para la discusión: reorganización institucional; economía y estimulo a la inversión; transparencia, participación y contraloría social; eficiencia y simplificación.

“El propósito es que en todo el país se discuta el avance de la reorganización y simplificación de trámites, simplificación de la atención para los servicios y la interconexión entre el poder público y la ciudadanía. Es decir, que la capacidad de responder de manera automatizada, rápida, de manera eficiente, transparente y participativa, sea cada vez más una realidad”, enfatizó Meléndez.

Asimismo, dijo que en La Guaira se están generando las primeras relatorias para alimentar el informe que será entregado a la secretaría de la Comisión Nacional. “Desde La Guaira estamos dando nuestro aporte, indicaciones y nuestro compromiso con la eficiencia y con la reingeniería institucional de nuestro gobierno”, sostuvo.

Unión Radio/NP