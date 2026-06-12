Diócesis de Guanare anunció celebración del año jubilar coromotano a partir de septiembre

CARACAS.- El obispo de Guanare, monseñor Waldo Araque, informó que desde el 8 de septiembre de 2026 hasta la misma fecha del 2027, Venezuela vivirá un año de gracia, para renovar el bautismo, fortalecer la fe y la unión familiar, con la celebración del año jubilar coromotano.

«‘Bajo tu amparo, Venezuela se renueva’. Este lema es inspirador. Vemos cómo el centro espiritual en este año jubilar es una invitación profunda a cada creyente», expresó Araque.

El año jubilar se celebra cada 25 años y esta será la cuarta ocasión que se vive en esta iglesia local.



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