Gobierno creó comisión para seleccionar contratistas en el sector eléctrico

CARACAS.- El el gobierno venezolano creó una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, un área controlada por el Estado y en crisis desde hace años, que la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca recuperar con inversión privada y extranjera.

Un decreto firmado por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y publicado en la Gaceta Oficial 43.385, establece la conformación del grupo «con carácter permanente a fin de llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios» en el sector.

La Comisión de Contrataciones del Ministerio de Energía Eléctrica estará integrada por tres miembros principales -que representarán las áreas jurídica, técnica y económico-financiera- y son Carmen Velásquez, Jesús Delgado y Luis Echeverría, respectivamente, quienes tendrán sus respectivos suplentes.

La instancia, cuya secretaria será Amanda Calderón Singer, podrá «incorporar asesores técnicos de acuerdo con la complejidad de la contratación».

Según el decreto, la Contraloría General de la República y la Unidad de Auditoría Interna del ministerio podrán designar observadores en los procedimientos de selección y «tendrán derecho a voz, pero no a voto».

Los miembros de la comisión y las personas involucradas «deberán guardar debida reserva de la documentación presentada, así como de los informes, opiniones y deliberaciones que se realicen», agrega el texto.

EFE