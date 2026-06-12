Diputada Parada afirma que la Ley de Protección de la Actividad Ganadera generará mejores condiciones para el sector

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gerardina Parada, afirmó que el proyecto de reforma de la Ley para la Protección de la Actividad Ganadera que se aprobó en primera discusión en el Parlamento promueve el desarrollo y crecimiento del sector en el país y avanzar hacia los niveles que hay región.

Aseveró que el instrumento busca fomentar la actividad primaria ganadera, generar los elementos para aumentar la productividad en el campo en relación al ganado mayor y menor, preservar y mejorar con la diversidad genética y promover programas de selección y mejoramiento animal.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, considera que el proceso de consulta se debe hablar con todos los sectores que conforman la actividad ganadera para «blindar y crear una ley buena» que se vea reflejada en la realidad.

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La parlamentaria destacó la importancia de la trazabilidad integral del rebaño para «afianzar el control y la movilidad del rebaño» ante los delitos que pueden ocurrir en el campo y para fortalecer las posibilidades de exportar derivados de la producción.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio