Mundial de la IA: Experto resalta el aporte de la tecnología en la Copa del Mundo

CARACAS.-El ingeniero en sistemas, Edgardo Reverón, destacó este jueves el «papel crucial» que jugará la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de los partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, resaltó que el aspecto más importante será el arbitraje puesto que existen mecanismos que ayudarán a los árbitros en tiempo real ver las jugada, la posición del balón y de los jugadores.

Explicó que las cámaras que estarán instaladas en todo el estadio se permitirá procesar «grandes cantidades de datos a través de canales seguros que van a un centro de control que están en constante comunicación con el arbitraje para detectar y decidir en tiempo real qué jugada merece revisión».

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El experto IA y ciberseguridad remarcó que por disposición de la FIFA los equipos que buscan llevarse la Copa del Mundo 2026 podrán usar este tipo de tecnología para medir el rendimiento de los jugadores y prevenir lesiones asociadas al agotamiento, estrés físico, condiciones climáticas.

Asimismo, destacó que también se activarán sistemas que permitirá monitorear el estado del césped, la temperatura y la humedad para determinar si tiene las condiciones ideales para que no influya en el estado de los juegos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio