Autoridades garantizan suministro de combustible en La Guaira

CARACAS.- La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, aseguró que el estado La Guaira cuenta con el pleno abastecimiento de combustible para toda la población de las zonas afectadas en el estado La Guaira, en medio de la contingencia debido a los terremotos ocurridos la semana pasada.

En una nota de prensa publicada por el Ministerio, Henao confirmó que “se recibieron más de 1.500.000 litros de diésel» en el Complejo de Refinación Paraguaná (CRP), estado Falcón, con la finalidad de dar soporte a las «maquinarias usadas en labores de búsqueda, rescate y atención prioritaria en la emergencia».

«Siguiendo lineamientos de la Presidenta (E) realizó inspección técnica en la Planta de Distribución de Combustibles de Catia La Mar», precisa el comunicado.

La Guaira es el estado con mayores daños registrados por el doblete sísmico, que a la fecha contabiliza más de 2.500 muertos y unos 12 mil heridos, según cifras oficiales, mientras las labores de rescate y búsqueda se mantienen en el litoral central.

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