60 familias afectadas por los terremotos reciben atención en Trujillo

CARACAS.- Autoridades del estado Trujillo instalaron un equipo multidisciplinario con el objetivo de atender a las personas que llegaron a esa entidad procedente de las zonas afectadas por los recientes terremotos registrados en Caracas y La Guaira.

Angélica Morón, Secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Trujillo, informó que se registra la presencia de 60 familias en 12 municipios, los cuales están recibiendo la ayuda respectiva

«Este equipo multidisciplinario se dirige a la comunidad donde se encuentran estas familias, se la hace un abordaje integral y partiendo de lo que observamos en el territorio, se le atiende con alimentos no perecederos, útiles personales, ropa, calzado, medicamentos, siempre y cuando lo amerite», apuntó.

Unión Radio