Embajadora de Brasil en Venezuela reiteró la cooperación binacional ante la tragedia por los terremotos

CARACAS.- La embajadora de Brasil en Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, reiteró el respaldo total de parte de su gobierno en asistir y apoyar al país tras los devastadores terremotos y recordó la cooperación histórica de la región ante situaciones críticas como la vivida el pasado 24 de junio.

En una entrevista con Vladimir Villegas en Unión Rad io, la embajadora confirmó que hasta la fecha dos ciudadanos brasileños murieron durante el fenómeno natural y alrededor de unos 15 connacionales fueron asistidos por el ejército brasileño y posteriormente repatriados.

«Tenemos que estar juntos y como hermanos, por eso nos organizamos bajo direcciones muy empáticas, objetivas y directas de nuestro presidente Lula (…Logramos desplegar el primer vuelo el jueves y ya llegar con efectivos recatistas para realizar el trabajo», recalcó la diplomática.

Señaló que pese a que existen múltiples mecanismos de prevención regional, es muy difícil contener situaciones de fuerza mayor como la réplica sísmica que hasta la fecha contabilizan más de 2.500 muertos y 12.400 heridos en todo el territorio nacional.

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