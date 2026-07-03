Shakira anuncia que fundación de la FIFA donará 500.000 dólares para ayudar a Venezuela

BOGOTÁ.- La cantante colombiana Shakira anunció este viernes que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, del que es colaboradora, donará 500.000 dólares para ayudar a los niños de Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país.

«Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia», aseguró la artista en inglés en un video publicado en Instagram.

La cantante invitó a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los menores y maestros afectados regresen a la escuela y así restablecer el acceso a la educación.

#3Jun | La cantante Shakira, como portavoz del fondo FIFA Global Citizen Education, anunció la asignación de 500.000 dólares para apoyar a niños en Venezuela cuya escolaridad fue interrumpida por los recientes sismos. Los recursos están destinados a reincorporar a los estudiantes… pic.twitter.com/ssYkm8sqFr — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 3, 2026

Shakira informó que varias autoridades ya dieron «un paso al frente» en esta campaña, como el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, se dirigió al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que se comprometan a «desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela».

«Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo», concluyó Shakira a la vez que invitó a sus seguidores a donar en la campaña.

Venezuela sufrió la semana pasada dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que hasta la fecha ya han dejado 2.595 muertos y 12.400 heridos, por lo que cientos de personas se volcaron a recolectar donaciones para ayudar a la población afectada.

EFE