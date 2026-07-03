Ola de calor amenaza festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos

WASHINGTON.- La ola de calor extremo que sacude a Estados Unidos y expone al 70 % de su población a temperaturas peligrosas amenaza con deslucir los festejos por los 250 años de la Independencia del país, que este viernes inicia un ajetreado puente con millones de viajes y cientos de eventos para celebrar el hito.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en X que «una ola de calor prolongada y peligrosa continuará hoy en el Medio Oeste y el Valle del Misisipi, y persistirá durante el fin de semana del Día de la Independencia en el Valle del Ohio, el Medio Sur y la Costa Este».

Se espera que estas condiciones persistan por los próximos días, mientras expertos pronostican que la combinación de humedad sofocante y máximas podrían resultar en temperaturas récord para el noreste y los estados del Atlántico Medio.

Entre los territorios con mayor riesgo se incluyen Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Michigan, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Kentucky, Virginia Occidental, Virginia, Maryland, Alabama o Misisipi.

La capital Washington, donde se espera que el termómetro supere los 38 grados centígrados, también se encuentra bajo alerta y sus autoridades han pedido a los asistentes a la Gran Feria Estatal Estadounidense por el aniversario del país que tomen precauciones.

Los organizadores de un gran concierto al aire libre este viernes con artistas como Patti LaBelle, Chicago y Kool & the Gang en las inmediaciones del Capitolio seguirán adelante con el evento, pero anunciaron que abrirán las puertas a las 20:00 hora local (0:00 GMT) una hora más tarde de lo previsto.

«Las personas en riesgo de sufrir problemas de salud relacionados con el calor deben extremar las precauciones», señalaron en un comunicado, donde instan a los asistentes a mantenerse hidratados.

Mientras, Filadelfia – considerada el corazón de la Revolución Estadounidense – canceló su desfile del Día de la Independencia previsto hoy «debido al calor extremo». Se esperaba que personas de todos los estados participaran en este evento, pensado como uno de los mayores del país durante este fin de semana festivo.

Ciudades como Washington y Nueva York acogerán mañana sábado grandes celebraciones por la fecha, que incluirán paradas militares, festivales, conciertos al aire libre y fuegos artificiales. En la capital se han instalado estaciones de agua potable, puntos médicos y grandes ventiladores para quienes asistan a los festejos en la Explanada Nacional.

«La seguridad y el bienestar de todos los asistentes siguen siendo nuestra máxima prioridad al celebrar este histórico 250 aniversario de la Independencia», insistió la Freedom 250, entidad impulsada por la Casa Blanca para organizar los eventos capitalinos.

El calor también ha hecho que la compañía Amtrak cancele más de 20 trenes en la porción noreste, en medio de una de las temporadas más ajetreadas, cuando se espera que más de 72 millones de estadounidenses viajen durante esta puente del 4 de julio.

El país es, además, sede de la Copa del Mundo de fútbol y este sábado se disputarán dos partidos de octavos de final, Canadá-Marruecos en Houston y Paraguay-Francia en Filadelfia, con una elevada presencia de aficionados.

Un informe publicado este viernes por la red científica World Weather Attribution afirma que la intensidad combinada del calor y la humedad de esta semana en el noreste del país habrían sido «prácticamente imposible» sin los efectos de la contaminación por combustibles fósiles.

Ante la amenaza de que el calor extremo se prevé un uso récord del aire acondicionado, por lo que, para garantizar la estabilidad de las redes eléctricas en el este de EEUU se ha ordenado a los grandes consumidores de energía, incluyendo los centros de datos, que colaboren para evitar que haya cortes en el suministro.

EFE