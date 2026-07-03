Alcaldía de Chacao plantea recuperar edificios afectados por terremotos junto a empresas privadas

CHACAO.- El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que empresas de seguros y bancos que hacen vida en ese municipio mostraron su disposición para financiar la reconstrucción de edificaciones que resultaron perjudicadas por los terremotos.

En entrevista concedida a Globovisión, el burgomaestre explicó el plan que propuso a los privados que hacen vida en Chacao.

«El planteamiento principal es que estos bancos e instituciones de seguros puedan apadrinar, si se quiere usar ese término, a un edificio y luego nosotros vamos a hacer revisiones tributarias, para hacer descuentos tributarios por los próximos dos años a las empresas que ayuden a que nuestros vecinos puedan reconstruir los edificios que se puedan, «apuntó.

Además, Duque, agregó que la Alcaldía planea revisar y conceder extensiones tribuarias a los contribuyentes.

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