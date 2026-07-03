Shell donará cinco millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela

CARACAS.- La empresa multinacional Shell anunció que aportará cinco millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas de los catastróficos terremotos ocurridos en Venezuela la semana pasada y que hasta la fecha contabiliza más de 2.500 muertos en todo el país.

En una nota de prensa publicada por la propia Shell, precisó que dicho fondo se canalizará a través de Programa Mundial de Alimentos y fundaciones humanitarias locales.

«Nuestra prioridad es apoyar a las personas afectadas, y estamos colaborando con organizaciones humanitarias para llevar ayuda urgente donde más se necesita. Nos sentimos honrados de poder acompañar a Venezuela en este difícil proceso de recuperación», señala el presidente de Shell en Venezuela, Adam Lowmass, citado en el comunicado.

La multinacional también lamentó las pérdidas humanas y recalcó su apoyo total y que su contribución va dirigido a «áreas críticas como la asistencia alimentaria de emergencia, el acceso a suministros esenciales y el apoyo inmediato a las comunidades más vulnerables».

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