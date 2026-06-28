Delcy Rodríguez dice que rescatistas internacionales devuelven «esperanza» tras terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este domingo el esfuerzo y la solidaridad que han demostrado los rescatistas provenientes de diferentes países tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles pasado que afectó la zona norte de la nación suramericana, y que han devuelto la «esperanza» a los afectados.

Prensa Presidencial indicó que Rodríguez agradeció el trabajo de estos grupos en una reunión con los equipos y aseguró que los venezolanos tienen mucha esperanza en su labor.

«A los sitios donde ustedes llegaron, llegó esperanza, y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto», señaló, de acuerdo con una nota de prensa.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, compartió fotografías en X y dijo que el propósito del encuentro fue fortalecer las labores humanitarias frente a la emergencia que vive la nación petrolera y que deja hasta el momento 1.450 fallecidos.

EFE