El principal hospital de Cali sufre grandes daños en uno de sus edificios por el terremoto

CALI.- El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia y dejó al menos 111 muertos provocó el colapso parcial de un ala del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), uno de los principales centros de atención de alta complejidad de la ciudad de Cali y del suroeste del país.

Un video del derrumbe de parte de la estructura de varios pisos, formada por una fachada circular de color amarillo y con grandes ventanales, se volvió viral en redes sociales como una muestra de la gravedad de los daños del terremoto en esta ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera en importancia de Colombia.

El daño sufrido por esta edificación obligó a que el personal médico tuviera que trasladar a parte de los pacientes y de sus servicios a carpas instaladas en el estacionamiento y en las zonas verdes del complejo hospitalario.

El potente sismo, que ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT), con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, causó pánico entre pacientes, familiares y trabajadores del hospital.

La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro visitó esta tarde el hospital y agradeció a los socorristas que rescataron a todas las personas que habían quedado atrapadas.

El impacto de los daños causados por el terremoto en este hospital es grave porque se trata de un centro de referencia para pacientes de alta complejidad procedentes del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó, entre otros departamentos del suroeste colombiano.

La institución abrió sus puertas el 22 de enero de 1956 y pocos meses después estuvo en primera línea de atención de otra gran tragedia de la historia de Cali: la explosión de 42 toneladas de dinamita del Ejército, ocurrida el 7 de agosto de 1956, que dejó más de 1.000 muertos y miles de heridos.

Ahora, 70 años después de su apertura, el HUV vuelve a estar en el centro de una emergencia de grandes dimensiones, pero esta vez con parte de su propia infraestructura afectada.

El alcalde de Cali Alejandro Eder informó que el sismo ya deja 15 personas fallecidas y 380 heridas en la ciudad, atendidas en diferentes centros asistenciales.

En Cali también hay más de 30 edificaciones colapsadas, varias de ellas con personas que permanecen atrapadas, razón por la cual las autoridades advierten que el número de víctimas mortales podría aumentar a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Según el balance oficial, cuatro instituciones hospitalarias presentan daños estructurales: el HUV, la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.

EFE