Sube a 111 el número de muertos por terremoto en Colombia

CARACAS.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, informó que el número de fallecidos por el terremoto de la mañana de este lunes se ubica en más de 100 y los heridos son más de 80.

«A las 12:30 de hoy teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 vivienddas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados, 52 centros educactivos averiados, 17 centros comunitarios averiados, 18 vías averiadas, seis aeropueertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales y un aeropuerto afectado en infraestructura y pista de aterrizaje», dijo en rueda de prensa.

Añadió que es este momento la prioridad es rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros. «Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros».

De la Espriella adelantó que cada dos o tres horas, él actualizará «personalmente» el reporte de víctimas y daños por el sismo. El mandatario destacó la importancia del periodismo en este contexto y pidió que la información levantada sea usada por el gobierno.

«Y para que cualquier información que tengan ustedes, se reporte también aquí, al Puesto de Mando Unificado, nos puede servir mucho para consolidar la información, ustedes a veces llegan donde el Estado no puede llegar, de tal suerte que la ayuda de ustedes (periodistas) es fundamental», apuntó.

Apeló a la unidad de los colombianos en este momento para sumar fuerzas en favor de los afectados por el terremoto e informó que él y du equipo de gobierno se trasladará a las zonas afectadas.

Unión Radio