Autoridades en Zulia activaron sistema de riesgos luego del terremoto en Colombia

CARACAS.- El sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Colombia se sintió con fuerza este lunes en el estado Zulia, lo que hizo que las autoridades activaran los sistemas de prevención tras el desalojo de varias estructuras en Maracaibo.

Gian Carlo Di Martino, alcalde de la capital zuliana, aseguró que no hubo daños que lamentar luego del fenómeno y celebró el despliegue rápido y oportuno por parte del cuerpo de bomberos y demás funcionarios.

«La administración pública hoy regresa a sus casas. Seguiremos evaluando, como siempre pidiendo calma», recalcó el mandatario.

Las autoridades se mantendrán desplegadas en la ciudad para cuidar a la población ante futuras réplicas y descartar daños en estructuras.

Unión Radio