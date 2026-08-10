Avanzan labores de apuntalamiento en la Catedral de Caracas tras los terremotos

CARACAS.- Recientemente iniciaron las labores de apuntalamiento en la Catedral Metropolitana de Caracas, conocida como la Iglesia Madre del país, que aunque no presentó desplomes durante los terremotos del pasado 24 de junio, su párroco Juan Carlos Silva, indicó que el «riesgo es latente».

«La catedral está bastante delicada, particularmente la capilla de San Pedro que es la más antigua y original de la catedral, sufrió daños considerables a razón de que el movimiento telúrico generó un desplazamiento del muro sur que colinda con la Plaza Bolívar. Eso a su vez generó daños estructurales en los techos de mudéjar y los techos de madera. Una vez que finalicen los trabajos de apuntalamiento, comienza la restauración en sí misma», señaló.

La iglesia ha resultado afectada en varias ocasiones por los eventos telúricos del país, desde 1641, donde quedó completamente devastada, en 1766 con el de terremoto de Santa Úrsula, en 1812 con los inicios de la independencia y, el de 1967, el más reciente hasta el del pasado 24 de junio.

Aunque las eucaristías disminuyeron por las afectaciones en la estructura, se siguen celebrando a las afueras del templo. Asimismo, se prevé que la restauración de la catedral demore meses.

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