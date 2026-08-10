EEUU destina 15,5 millones de dólares a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinados a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, donde expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, mientras evalúa las necesidades sobre el terreno.

EFE