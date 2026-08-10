Transportistas en Lara exigen aumento de litraje para surtir combustible subsidiado

CARACAS.- Trabajadores del sector transporte en Lara, señalan que los 60 litros de combustible que reciben son insuficientes para cubrir las rutas diarias en la ciudad de Barquisimeto, y agregan que, existen limitaciones para surtir gas natural a los vehículos.

«A cada transportista le dieron la huella con 120, y lo legal, la verdad, es que nos echan 60 litros nada más», dijo Richard Pérez, representante del sector.

Asimismo, Brayan Reyes, transportista afectado, expresó: «Vemos con preocupación que no están tomando en consideración las unidades de transporte que tienen cilindros del año 97, lo cual nos preocupa. Y el sector transporte en el estado Lara, alrededor del 70-75% de 3.500 unidades, tienen entre uno a dos cilindros, lo cual reduce el metraje considerable para poder prestar el servicio».

Exhortaron a las autoridades para que lleven a cabo mejoras en la vialidad de distintas zonas de la entidad, puesto que algunas unidades han sufrido daños.

Unión Radio