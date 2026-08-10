EEUU y Colombia incautan 2,2 toneladas de cocaína en operación en alta mar

WASHINGTON.- Estados Unidos y Colombia incautaron este lunes 2.222 kilos de cocaína en una operación conjunta en alta mar en la que fueron detenidos tres presuntos narcotraficantes que viajaban a bordo de una lancha rápida.

De acuerdo con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial sur de Estados Unidos, el operativo se realizó junto a la armada colombiana quienes se encargaron de ejecutar la incautación con el apoyo de un avión patrulla del Comando Sur.

Según las fuerzas armadas de Estados Unidos, sus equipos detectaron la embarcación mientras transitaba por una de las rutas utilizadas para el tráfico de drogas y posteriormente un avión estadounidense estableció su posición.

La Armada colombiana desplegó varias embarcaciones que persiguieron y alcanzaron la lancha, donde encontraron el cargamento de cocaína y detuvieron a sus tres ocupantes.

El Comando Sur publicó un vídeo del operativo y la difusión del mismo sucede después de meses en los que las acciones estadounidenses en aguas internacionales estuvieron marcadas por la campaña Lanza del Sur con la que ejecutaron ataques contra decenas de embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

Desde septiembre de 2025 al 29 de julio pasado, el Comando Sur destruyó 66 lanchas durante sus operativos y se contabilizaron 221 supuestos narcotraficantes, no identificados públicamente, fallecidos durante los operativos, de acuerdo con el medio de investigación Insight Crime.

La nueva incautación se suma a otras dos anunciadas por Estados Unidos en conjunto con Colombia entre mayo y julio en operaciones ejecutadas en el Pacífico oriental y equivalentes a 6,26 toneladas de cocaína.

EFE