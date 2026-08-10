Cronograma de cortes eléctricos y tarifas justas exigen habitantes de San Diego en Carabobo

CARACAS.- Habitantes del municipio San Diego, estado Carabobo, exigen un cronograma de cortes eléctricos y tarifas ajustadas a la prestación del servicio.

Se concentraron en la avenida Cedeño de Valencia para posteriormente marchar hasta la sede de Corpoelec donde consignaron un documento en el que exigen mejoras y continuidad en el servicio eléctrico.

“Son centenares de pérdidas en los aparatos electrodomésticos que permanentemente se dañan por un corte discriminado y no programado. También la salud física de los trabajadores», aseguró el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, Ely Montañez.

A la protesta se sumaron jubilados y pensionados quienes manfiestaron preocupación por las personas que dependen de la electricidad para cumplir sus tratamientos.

“Nuestros jubilados y pensionados que hacen tratamientos médico en casa ya no lo pueden hacer. Tenemos cortes de cinco, ocho, 16 horas, no puede ser que una comunidad en la que se quema un transformador espere 48 horas para que lleven un camión”, explicó por su parte José Rivero, vocero del Movimiento de Gremios, Sindicatos, Trabajdores, Jubilados y Peensionados de Carabobo.

Unión Radio