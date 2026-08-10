Sindicato educativo de Monagas pidió una reforma en el plan académico de la educación secundaria

CARACAS.- Desde el Sindicato Único del Magisterio en el estado Monagas aseguraron que el Ministerio de Educación tiene que reforzar las asignaturas matemáticas, química y física, además de agregar las nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial.

El presidente del Sindicato Único del Magisterio en el estado Monagas, Dario Lima, subrayó que «las federaciones y un sector bastante importante de academicistas, estamos pidiendo la reforma del diseño curricular (…) para que nuestros bachilleres estén capacitados», además de recalcar que «Queremos no cantidad, ¿Qué es lo que queremos? Calidad educativa».

De igual manera, enfatizó que, para el nuevo año escolar 2026-2027, se tienen que recuperar las instituciones que están en deterioro en el estado.

«Pedimos una reunión con el señor gobernador, Ernesto Luna, para plantear el problema de las infraestructuras en el sector educativo. Vamos a pedir esa reunión para ver qué aportan y qué soluciones le buscan a la problemática de las escuelas», finalizó.

Lima instó a las autoridades nacionales a mejorar el salario y los beneficios para los trabajadores del sector.

Unión Radio