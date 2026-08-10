Venezuela, EEUU e Italia ofrecen apoyo y solidaridad a Colombia tras terremoto de 7,4

CARACAS.- Diversos países han expresado su apoyo y solidaridad tras el terremoto de 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, y que hasta el momento, la cifra de fallecidos se eleva a 71 y más de 100 heridos.

Venezuela ofrece envío de rescatistas y ayuda humanitaria

«El Gobierno venezolano, a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición del Gobierno colombiano el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria dentro del marco del respeto pleno a su soberanía y autodeterminación», dice el comunicado oficial.

En el texto, publicado en redes sociales por el canciller venezolano, Félix Plasencia, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó su «más profunda solidaridad y fraternidad» con el pueblo colombiano y el Gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella.

«Ante esta adversidad que afecta a nuestros hermanos colombianos, Venezuela se solidariza con las familias de las víctimas y con todos aquellos que han sufrido daños y pérdidas materiales. Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos», dijo.

La Administración Trump está «monitoreando de cerca» la situación

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 20 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que «está lista para apoyar» al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información.

Embajada de Italia en Bogotá sigue «con la máxima atención»

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó este lunes su «más sincera solidaridad» con el pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte de al menos 71 personas.

«Expreso, también en nombre del Gobierno italiano, mi más sincera solidaridad con toda la población colombiana en este momento de gran dolor», manifestó Tajani a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia italiana afirmó que sigue «con la máxima atención» la evolución de los acontecimientos en coordinación con la Embajada de Italia en Bogotá y la Unidad de Crisis del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, confirmó que por el momento «no hay constancia de que haya italianos afectados», si bien el personal diplomático se mantiene en «contacto permanente» con las autoridades locales para seguir la situación.

EFE