Canciller Plasencia sostuvo encuentro con obispo de la Iglesia Apostólica Armenia en Venezuela

CARACAS.- El canciller, Félix Plasencia, sostuvo un encuentro con el obispo de la Iglesia Apostólica Armenia en Venezuela, monseñor Bedros Manouelian.

La información la dio a conocer el titular de Relaciones Exteriores a través de una publicación en las redes sociales.

Plasencia indicó que durante la reunión se destacó especialmente el valioso aporte de la comundiad armenia que desde hace décadas hace vida en Venezuela, plenamente integrada al desarrollo social, cultural y económico del país.

«Reconocimios y agradecimos la solidaridad expresada por la Iglesia y la comunidad armenia con el pueblo venezolano tras los recientes terremotos, y reiteramos nuestra disposición de continuar promoviendo espacios de encuentro, diálogo y cooperación que profundicen los vínculos entre Venezuela y Armenia», detalló Plasencia en la publicación.

Recibimos al Monseñor Bedros Manouelian, Obispo de la Iglesia Apostólica Armenia en Venezuela, orientado a fortalecer los históricos lazos de amistad y hermandad que unen a los pueblos venezolano y armenio.



Durante la reunión se destacó especialmente el valioso aporte de la… pic.twitter.com/19IkSjeh07 — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) August 10, 2026

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