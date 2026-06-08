Maestros ratifican paro de actividades este #10Jun en todo el país

CARACAS.- La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, ratificó que el gremio se sumará este miércoles 10 de junio al paro de actividades por alrededor de 24 horas; ante la negativa del gobierno de aumentar el salario de los educadores, la discusión de la convención colectiva, la suspensión de nómina y las inconsistencias en el pago del Bono de Responsabilidad Profesional.

«Sí, efectivamente la coalición sindical, integrada por las ocho federaciones del sector educativo, desde hace tres semanas nos declaramos en emergencia; y planificamos algunas acciones, entre ellas reuniones de maestros, delegados sindicales, visitas a las escuelas; reunión con los padres y representantes (…) en vista de que no hay respuesta, planificamos una actividad que se llama ‘El maestro se queda en casa’. Le hacemos un llamado a los padres y representantes a no enviar a sus hijos a la escuela, porque el maestro no va a estar. En algunos estados han programado marchas y concentraciones. Hay un paro en general de actividades desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche», confirmó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Márquez reiteró que los docentes jubilados no reciben el Bono de Responsabilidad Profesional.

Unión Radio