Jorge Roig afirma que una reforma de la Ley del Trabajo debe ser «discutida y razonada»

CARACAS.-El integrante del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT),Jorge Roig, considera importante que en la actualidad se reconozca la necesidad de avanzar en una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo ante las dificultades económicas que vive el país y lo complicado que es aumentar los salarios.

En entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio enfatizó que la reforma debe ser «discutida, razonada y donde los trabajadores obtengan una mejor solución que la que han tenido hasta ahora».

«La ley que tenemos actualmente, desde el 1997 hasta hoy, no ha creado empleos, ha producido un salario que alcanza los 130 bolívares que son 0,20 centavos de dólar, no ha generado mayor trabajo ni productividad, entonces está como muy claro que este nuevo régimen de prestaciones sociales de esta ley no ha servido para lo que debe servir una ley, que es producir empleos, pagar mejores salarios», dijo.

Roig cree que «llegó el momento que también los trabajadores se den cuenta, más que uno convencerlos, de que esta ley no ha sido beneficiosa para ellos«.

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El representante empresarial insistió en que el gremio está dispuesto a acompañar una reforma al instrumento legal que sea discutida y que genere beneficios para todas las partes.

Sostuvo que los encuentros enmarcados en el diálogo social que involucra a las empresas, sindicatos y gobierno, «contribuye a tener confianza» y enfocarse en los temas que los unen más allá de las diferencias de criterio. «Lo importante es cómo proceses esas diferencias que creo que en este momento tenemos un buen clima para procesarlas», agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio