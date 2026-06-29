Desde Táchira movilizan parte de la logística de especialistas que ingresan por la frontera

CARACAS.- Equipos de rescate y personal especializado de otros países han entrado por la frontera entre Colombia y el estado Táchira, desde donde están siendo trasladados hacia las zonas afectadas por los terremotos por medio de un convenio con asociaciones de transporte.

“En los días posteriores a los hechos en esta tragedia han venido llegando grupos de rescate, bomberos de otros países, de España, Bomberos Unidos Sin Fronteras, igualmente desde México, entraron por la frontera colombo venezolana llegaron a nuestro terminal», indicó el director del Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, Alberto Ferreira.

Todas las líneas de buscamas que hacen vida en este estado andino forman parte de la Fuerza de Servicio a través de la logística de transporte.

“Sostuvimos uan reunión con el gremio del transporte, con la cámara de transporte extraurbano que agrupa las líneas de transporte interurbano nos pusieron a disposición, poniendo su granito de arena, para movilizar a estos grupos de rescate. Hasta la fecha se han movilizado bajo este convenio más de 350 efectivos», añadió Ferreira.

Radiólogos con sus equipos especializados, controladores de maquinaria pesada, rescatistas, bomberos, médicos, personal de seguridad, hacen parte de quienes han partido de tierra tachirense hasta las zonas afectadas.

Unión Radio