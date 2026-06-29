Venezolanos en Bolivia reúnen medicamentos y ayuda para afectados por doble terremoto

LA PAZ.- Los residentes venezolanos en Bolivia unieron esfuerzos para reunir siete toneladas de ayuda humanitaria, entre medicamentos, alimentos no perecederos y ropa, destinadas a los damnificados por el doble terremoto que el pasado miércoles afectó a varias poblaciones de Venezuela.

«Queremos agradecer a la comunidad internacional y a la comunidad boliviana por todo el apoyo que nos han brindado para lograr recolectar estas siete toneladas (…) Esperamos que esta ayuda continúe», afirmó María Franco, coordinadora de la fundación Equipo Solidario.

La presidenta de la fundación, Omayrú Hernández, dijo a EFE que la «prioridad» en este primer envío son los medicamentos, como antibióticos, vitaminas para niños y complementos alimenticios para mujeres embarazadas.

Uno de los principales puntos de acopio está en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, donde también se reunió ropa, calzados, alimentos para mascotas y herramientas, para que todo sea enviado mediante las gestiones de la Cancillería de Bolivia y el Ministerio de Defensa, agregó.

«Este es un proceso largo de recuperación, ningún país está preparado para enfrentar esto solo», afirmó Hernández.

La campaña de recolección de ayuda también se realizó en otras regiones bolivianas, como La Paz, Cochabamba y Tarija, para centralizar los donativos en Santa Cruz y efectuar el envío anunciado, contó a EFE María Franco, coordinadora de Equipo Solidario.

EFE