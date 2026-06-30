martes, junio 30, 2026
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Metro de Caracas reanudó servicio comercial este martes

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Metro de Caracas
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CARACAS.- El Metro de Caracas reanuda su servicio comercial con total normalidad a partir de este martes 30 de junio.

La compañía informa a los usuarios que a partir de la fecha, el subterráneo retomó el servicio comercial con total normalidad, en todas sus líneas y rutas de MetroBús.

La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda la infraestructura, vías férreas y sistemas electromecánicos.

SPLL/Unión Radio

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