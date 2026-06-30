Metro de Caracas reanudó servicio comercial este martes

CARACAS.- El Metro de Caracas reanuda su servicio comercial con total normalidad a partir de este martes 30 de junio.
La compañía informa a los usuarios que a partir de la fecha, el subterráneo retomó el servicio comercial con total normalidad, en todas sus líneas y rutas de MetroBús.
La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda la infraestructura, vías férreas y sistemas electromecánicos.
SPLL/Unión Radio
Atención usuarios y usuarias 🚉🚍🚠🚅 pic.twitter.com/H9CdvLp7fT— Compañía Anónima Metro de Caracas (@metro_caracas) June 30, 2026