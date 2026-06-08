Construirán el «Bulevar Tolón» en Las Mercedes

CARACAS.- La alcaldía de Baruta junto al grupo INVACA presentó oficialmente el proyecto del nuevo Bulevar Tolón. Esta obra de infraestructura transformará la avenida Nicolás Copérnico en la urbanización Las Mercedes, para convertirla en en un corredor peatonal de vanguardia que armonizará el desarrollo comercial con la movilidad peatonal y la preservación ambiental.

La propuesta arquitectónica contempla una reingeniería profunda del espacio público, centrada en otorgarle prioridad absoluta al ciudadano. Entre los componentes clave del desarrollo se destacan:

• Pavimentación y Aceras: Reemplazo total de caminerías por superficies contemporáneas para optimizar el tránsito seguro de peatones.

• Redoma de Circulación: Reordenamiento de las intersecciones viales adyacentes para agilizar el tráfico de forma más eficiente.

• Mobiliario y Servicios: Instalación de bancos modernos, luminarias de alta eficiencia y zonas confortables de descanso.

• Infraestructura Verde: Incorporación de paisajismo sostenible y árboles que aportarán sombra y frescura al eje urbano.

Los trabajos iniciarán este martes 9 de junio, con una ejecución estimada de entre cuatro y cinco meses, proyectando su culminación y entrega para el último trimestre de 2026.

«Hoy estamos aquí para presentar una obra que nace precisamente de una visión, la visión de una Baruta moderna, humana, sostenible y preparada para el futuro… Porque las mejores ciudades del mundo tienen algo en común, ponen a las personas en el centro de sus decisiones», destacó el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, durante la presentación del proyecto.

La máxima autoridad civil de la jurisdicción reconoció que los trabajos en la avenida Nicolás Copérnico generarán modificaciones temporales en la dinámica habitual de la zona durante los meses de construcción. González llamó a los comerciantes, residentes y visitantes a mantener la paciencia, la comprensión y la confianza en la planificación del equipo de ingenieros y obreros desplegados.

NP/Unión Radio